Aussi décisif que Teodorczyk, presque l'égal de Boussoufa : Anderlecht affiche ses plans pour Anders Dreyer

Anders Dreyer réalise une excellente saison avec Anderlecht. Sera-t-il encore au Lotto Park la saison prochaine ?

Après sa carte rouge reçue à Saint-Trond en début de championnat, Anders Dreyer étalait son mal-être. Sur ses épaules semblait peser la pression des 4,2 millions payés par Anderlecht pour l'attirer six mois auparavant. L'exclusion au Stayen semble bien loin désormais.

C'est qu'entretemps, Dreyer s'est magnifiquement repris. A une journée de la fin de la phase classique, le voilà avec 15 buts et 8 assists au compteur. Le Soir relève d'ailleurs que c'est la première fois depuis Łukasz Teodorczyk qu'un Anderlechtois atteint la barre des 23 actions décisives à la 29e journée (19 buts et 4 assists en 2016-2017). Pour trouver meilleur ratio, il faut remonter à Mbark Boussoufa (10 buts et 14 assists en 2010/2011).

Anderlecht va tout faire pour conserver son Danois une saison de plus. Si le quotidien rapporte qu'aucune offre concrète n'est arrivée sur la table, cela pourrait vite changer, surtout en cas de participation à l'Euro. De son côté, Dreyer rêverait de franchir une nouvelle étape mais ne serait toutefois pas contre prolonger encore un peu son séjour à Bruxelles.