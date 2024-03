En marquant face à Porto, Leandro Trossard a brisé une série longue de huit ans...impliquant Yannick Carrasco

Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en évinçant Porto aux tirs au but. Les Gunners peuvent remercier Leandro Trossard, qui a ouvert le score peu avant la mi-temps.

La presse britannique retiendra surtout David Raya (qui a stoppé deux tirs au but) et Martin Odegaard pour son délice de passe décisive. Mais en convertissant l'offrande du Norvégien, Leandro Trossard a lui aussi joué un rôle prépondérant dans la qualification d'Arsenal.

C'est que les troupes de Mikel Arteta étaient dos au mur après la défaite 1-0 au match aller. Le début de rencontre était lui aussi très tendu. Le but de Trossard a finalement envoyé les Londoniens aux prolongations, puis aux tirs au but. Un petit événement puisqu'il s'agit de première séance du genre depuis...2016.

A l'époque, c'est déjà un Diable Rouge qui avait marqué le but fatidique pour atteindre les tirs au but. En sortant du banc pour égaliser en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, Yannick Carrasco avait redonné espoir à l'Atletico, qui avait fini par s'incliner. Il aura fallu attendre huit ans pour avoir de nouveau droit à ces frissons en Ligue des Champions. Comme quoi l'abolition de la règle des buts inscrits à l'extérieur n'a pas pas favorisé les tirs au but, que du contraire.