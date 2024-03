Un facteur particulier retient Anouar Ait El-Hadj au Racing Genk, malgré son faible temps de jeu

Il ne dispose pratiquement d'aucun temps de jeu, mais il a offert la victoire au Racing Genk contre le Standard. Dans le Limbourg, Anouar Ait El-Hadj n'a pas encore dit son dernier mot.

La saison dernière, Anouar Ait El-Hadj quittait le Sporting d'Anderlecht pour recevoir plus de temps de jeu en équipe première, dans les rangs du Racing Genk. Avec 204 minutes réparties en 38 matchs, il n'a pas encore réussi à s'imposer dans le Limbourg. Pourtant, c'est lui qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre face au Standard de Liège, dimanche après-midi à la Cegeka Arena.

"Les choses peuvent vite changer dans le football, il faut être prêt dès qu'on reçoit une occasion. Je suis heureux d'avoir reçu cette opportunité de jeu après une période difficile, et je suis encore plus heureux d'avoir marqué. Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur, mais il fait des choix et je dois les respecter."

Anouar Ait El-Hadj et Bilal El Khannouss ne veulent pas se quitter

Un Anouar Ait El-Hadj encore plus heureux de voir son ami, Bilal El Khannouss, inscrit à ses côtés sur le marquoir de la rencontre. C'est en effet lui qui, d'une frappe repoussée par Bodart, a offert le but à l'ancien du Sporting. Anderlecht, un passif que partagent d'ailleurs les deux hommes, puisqu'ils ont tous deux été formés à Neerpede. Ils pourraient aussi, bientôt, devenir coéquipiers en sélection.

"J'essaie toujours de le pousser au maximum de ses qualités. Aujourd'hui, il est récompensé de son travail acharné" déclarait El Khannouss à notre micro, quelques minutes après le coup de sifflet final. "Il a beaucoup de qualités, et quand vous ne jouez pas, vous devez faire le maximum pour revenir sur le terrain. Je passe beaucoup de temps avec lui, nous voulons gagner ensemble et nous amuser."

Partir avec son ami, ou le suppléer ?

Et si c'était grâce à El Khannouss qu'El-Hadj n'avait pas encore quitté Genk ? "Je n'ai jamais pensé à partir d'ici, pas même lors du dernier mercato. J'ai besoin de jouer, mais je veux surtout tenter ma chance à Genk. Je me sens bien dans ce groupe et mes liens avec El Khannouss sont très bons. Nous sommes plus que de simples amis."

Toutefois, El-Hadj pourrait voir son ami et compère quitter le Limbourg pendant l'été. Le suivra-t-il ou comblera-t-il le vide qu'il va laisser ? Il faudra attendre plusieurs mois avant de connaître la réponse. Une chose est sûre, même si les deux joueurs sont amenés à ne plus évoluer ensemble dans un futur proche, ils ne sont pas près de se quitter.