"C'était le mimimum" : quand un entraîneur belge bien connu du Standard payait Will Still de sa poche

Entre dans un milieu aussi fermé que le football belge n'est pas simple, quand on a que 22 ans. Mais Will Still a eu la chance de réaliser son rêve, notamment grâce au coup de pouce de Yannick Ferrera.

Avant qu'il n'explose définitivement à Reims, les supporters du Standard connaissaient déjà Will Still pour sa période comme adjoint de Luka Elsner. Avant cela, il s'était déjà fait remarquer en reprenant brièvement le Beerschot au départ d'Hernan Losada. Mais c'est en tant qu'analyste vidéo qu'il a fait ses premiers pas, avec des piges au Beerschot, au Lierse, au Standard, et à Saint-Trond, là où tout a commencé.

Yannick Ferrera se souvient de ses premières rencontres avec ce passionné alors âgé de 22 ans : "Je le voyais parfois dans le stade, et il regardait parfois les entraînements. Un grand roux comme ça, tu le reconnais. On s'était déjà parlé deux/trois fois, sans plus. Au début de la saison suivante, au début de la préparation, il m'accoste entre le terrain d'entraînement et mon bureau. Il me demande s'il peut suivre l'équipe pendant deux semaines pour apporter son analyse" explique-t-il dans Football Time.

Comment Yannick Ferrera a lancé la carrière de Will Still

Ferrera est alors bluffé : "Au bout des deux semaines, je vois que ses rapports sont intéressants, que cela peut nous aider car on n'avait pas d'analystes. Je demande au club s'il est possible de lui accorder un contrat, le minimum pour qu'il puisse rester avec nous. On me répond qu'il n'y a plus d'argent".

Mais le coach des Canaris est déterminé à lui donner sa chance : "Et si je le paye moi, on peut le garder ?" demande-t-il. "La direction me répond que je fais comme je veux. Alors, pendant l'année, je lui donnais un peu d'argent tous les mois pour qu'il puisse payer son essence et ce genre de choses. C'est normal vu ce qu'il faisait. Moi, à son âge, j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour moi, c'était son rêve".