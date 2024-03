Domenico Tedesco ferme la porte à un Diable potentiel : "Il ne peut pas jouer pour nous"

La sélection de Domenico Tedesco était très attendue, notamment en ce qui concerne le cas Mile Svilar. Mais le gardien de la Roma ne sera vraisemblablement jamais Diable Rouge.

Au fur et à mesure que Domenico Tedesco égrainait un à un les noms de sa liste dans l'ordre alphabétique, le suspens a commencé à monter : la lettre "S" réserverait-elle le nom de Mile Svilar ? La réponse a été négative : le sélectionneur est directement passé de Matz Sels à Arthur Theate.

Ces derniers jours, de nombreux observateurs militaient pourtant en faveur du portier belgo-serbe, qui a d'ailleurs refusé une sélection avec la Serbie pour se rendre sélectionnable par la Belgique.

Mais Domenico Tedesco a expliqué que d'un point de vue légal, ce n'était pas suffisant : "On le suit depuis plusieurs mois, bien sûr. Mais il ne peut pas jouer pour nous. D’un point de vue légal, il ne peut plus changer de fédération". Mile Svilar avait déjà plus de 21 ans lorsqu'il a disputé une mi-temps en match amical et pris place à quatre reprises sur le banc serbe en match officiel.