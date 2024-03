Les Diables déjà en mode Euro...malgré quelques fuites à déplorer : "Comment ont-ils fait pour trouver ça ?"

Aujourd'hui, la Fédération belge a présenté au grand public les maillots qui seront portés à l'Euro. Seulement, tout le monde les avait déjà vus.

Pas de grande surprise à la présentation des maillots des Diables Rouges pour l'Euro. Ces derniers jours, les images de ces vareuses ont été diffusées en masse sur les réseaux sociaux. La version dite "à la Tintin" a d'ailleurs été très médiatisée.

Cela n'était pas forcément prévu par Adidas et la Fédération. Le directeur du marketing et de la communication, Manu Leroy, est revenu sur ces fuites : "Parfois, je vois des choses qui ont fuité et je me demande : "Comment ont-ils fait pour trouver ça ?" Mais en fin de compte, nous gardons le contrôle. Ce n'est que ce matin que nous avons raconté toute l'histoire autour de ce nouveau maillot" explique-t-il à Sporza.

Selon Leroy, les fuites sur les médias sociaux ont tout de même permis de faire de la publicité supplémentaire : "Nous étions le sujet de conversation des sites Internet, des journaux, des émissions d'information et des talk-shows". Avec des échos déjà plus enthousiastes que pour le maillot utilisé à la Coupe du Monde au Qatar.