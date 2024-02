Les Diables Rouges présenteront bientôt leur nouveau maillot, qui va faire référence à une icône belge

Le 14 mars prochain, l'Union Belge présentera son nouveau maillot depuis Louvain-la-Neuve et le musée Hergé. Cela confirme un hommage à Tintin, véritable icône de "belgitude".

L'Union Belge a révélé le programme des semaines à venir, en vue de la trêve internationale qui verra les Diables Rouges se rendre à Dublin et Londres pour affronter l'Irlande et l'Angleterre (les 23 et 26 mars). Et ce programme commence par une surprise. Plutôt que de se réunir à Tubize pour la traditionnelle annonce de sélection, Domenico Tedesco et la fédération présenteront le 14 mars prochain le nouveau maillot belge depuis Louvain-la-Neuve.

Plus précisément, depuis le Musée Hergé. En effet, le maillot que les Diables Rouges porteront à l'Euro 2024 rendra hommage à Tintin, icône de la "belgitude". Le t-shirt devrait ainsi être bleu ciel, comme le fameux pull toujours porté par le journaliste du Petit Vingtième.

Un maillot original, donc, un peu comme celui porté au Mondial 2022 avec ses fameuses flammes sur les manches, qui avaient fait polémique. L'Union Belge a pris l'habitude de surprendre. Ce maillot aura-t-il un peu plus de succès auprès du public ?