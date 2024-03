Un candidat revient à la charge pour Romelu Lukaku, dont l'avenir est incertain

La Roma va-t-elle pouvoir se permettre d'acheter Romelu Lukaku (30 ans) en fin de saison ? Avec 18 buts en 36 matchs cette saison, le Diable Rouge a retrouvé son meilleur niveau, mais Chelsea ne bradera pas son attaquant. Aucune option d'achat n'a d'ailleurs été incluse.

À Stamford Bridge, Lukaku ne paraît avoir aucun avenir, même s'il a détourné les questions avec humour dans une interview récente (lire ici). Il est cependant sous contrat jusqu'en 2026 à Chelsea, et coûtera donc assez cher.

Une option pourrait donc être... l'Arabie Saoudite. Une destination que Romelu avait écartée l'été dernier, sauf en dernier recours. Qu'en sera-t-il un an plus tard ? Difficile à dire, et tout dépendra probablement de Chelsea et des clubs européens intéressés.

Toujours est-il que selon Nicolo Schira, journaliste spécialisé mercato, les clubs saoudiens ne lâchent pas Lukaku du regard. Un club "du top saoudien" serait intéressé à l'idée de signer le Belge l'été prochain. Du côté de la Roma, on souhaiterait le conserver, mais ce ne serait financièrement possible qu'en cas de qualification pour la Champions League...

A top Saudi Club have shown interest in signing Romelu #Lukaku from #Chelsea for the next season. He is currently at #ASRoma on loan until June. #transfers 🇸🇦