🎥 Christophe Lepoint arrache un point inespéré pour Seraing, qui prend ses distances avec le SL16

Seraing a partagé face aux U23 du Club de Bruges. Christophe Lepoint a égalisé en toute fin de partie.

Après avoir contraint le Beerschot, pourtant leader, au partage suivi par une belle victoire (3-0) contre le Patro Eisden, Seraing n'avait été battu que dans les tous derniers instants par Beveren le weekend dernier (1-2).

Cette fois, ce sont les Métallos qui ont fait parler leur jusqu'au-boutisme chez le Club NXT. Menés par un but d'Amine Et-Taibi, les visiteurs ont évité une deuxième défaite consécutive malgré l'exclusion de Ruben Droehnle dans les dix dernières minutes.

C'est finalement Christophe Lepoint qui a surgi à la 88e pour arracher le partage. Grâce à ce point, Seraing prend six unités d'avance sur le SL 16 et revient à deux longueurs d'Ostende et du Lierse.

Seraing au courage, le Beerschot en patron

Dans le match au sommet, le Beerschot a continué sur sa lancée en s'imposant 0-1 à Zulte Waregem, qui enregistrait pourtant le retour de Zinho Gano comme titulaire.

Le Beerschot compte provisoirement quatre points d'avance sur Deinze, cinq sur Lommel et six sur le Patro Eisden qui s'est également imposé 0-1 sur le terrain de Beveren.