🎥 Les Francs Borains font basculer la course au titre en D1B !

Les Francs Borains ont créé la surprise en s'imposant 2-3 à Deinze. Les hommes de Sébastien Grandjean se donnent de l'air en bas de tableau.

La rencontre de ce soir le confirme : les clubs wallons sont bien la kryptonite de Deinze. Après une série de sept rencontres de rang sans défaite, les anciens leaders de la D1B se sont fait surprendre par le RFC Liège (1-0) la weekend dernier et ont encore rechuté face aux Francs Borains (2-3).

Les visiteurs ont très rapidement fait la différence en menant 0-2 après un quart d'heure. Fode Guirassy et Niklo Dailly ont permis de mettre l'équipe sur du velours.

Lennart Mertens a bien réduit l'écart à la demi-heure mais les Francs Borains se sont offert une fin de match plus sereine en plantant le 1-3 via Yanis Massolin.

Deinze dépassé par les Francs Borains

Et pourtant, le temps additionnel a été plus agité que prévu avec le but de l'espoir pour Deinze, avant un carton rouge de frustration pour Christophe Janssens face à ces trois nouveaux points finalement envolés.

FT | 3️⃣ tirs cadrés, 3️⃣ buts et les 3️⃣ points pour les Francs Borains. 💪 #DEIRFB pic.twitter.com/o666MjMNqj — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 16, 2024

C'est que la pression est forte pour le capitaine Gaëtan Hendrickx et ses coéquipiers : Deinze était encore leader il y a deux semaines et compte désormais quatre points de retard sur le Beerschot. De leur côté, les Francs Borains prennent six points d'avance sur Seraing.