🎥 Premier but pour Vertessen en Bundesliga, Origi se demande encore comment il n'a pas marqué

Divock Origi a vécu une aprÚs-midi terriblement frustrante avec Nottingham Forrest. Plus de réussite pour Yorbe Vertessen avec l'Union Berlin.

En égalisant sur corner à la dernière minute du temps règlementaire, Luton va sans doute faire faire des cauchemars à Matz Sels, crucifié dans son petit rectangle. Mais Divock Origi risque également de mal dormir cette nuit.

L'ancien Diable Rouge était titulaire pour la troisième rencontre de suite en Premier League. Sorti à un quart d'heure du terme alors que Nottingham menait 0-1, il a vu un but lui être enlevé sous ses yeux.

Origi avait tout bien fait en se faisant oublier sur la droite du rectangle avant d'enchaîner avec une frappe sur laquelle le gardien ne pouvait rien. Mais un défenseur de Luton l'a stoppée sur la ligne, privant Divock Origi de son premier but de la saison en Premier League.

Notre compatriote Divock Origi 🇧đŸ‡Ș a bien cru ouvrir le score pour Nottingham Forest mais c'était sans compter sur le retour fantastique de Reece Burke đŸ’Ș#PremierLeague #PL #LUTNFO pic.twitter.com/VmCHbSCpnI — VOOsport (@VOOsport) March 16, 2024

Origi contrarié, Vertessen libéré

De premier but, il en a en revanche bien été question pour Yorbe Vertessen. Lui aussi récemment devenu titulaire, l'ancien Diablotin a offert la victoire à l'Union Berlin avec un but et un assist en deux minutes face au Werder Brême.

De quoi ouvrir le score et faire le break dans la foulée, pour permettre à l'Union de prendre encore un peu plus ses distances avec la zone rouge grâce à cette victoire 2-1.