"Au Milan, on considérait Charles comme le nouveau Kaka"

Charles De Ketelaere s'est pleinement épanoui cette saison en Serie A. Une jolie réponse de sa part par rapport à l'année précédente à l'AC Milan.

Timothy Castagne joue actuellement à Fulham en Premier League, mais il suit de près la Serie A et son ancienne équipe, l'Atalanta. Il estime que le succès de Charles De Ketelaere à Bergame, malgré le fait que l'entraîneur Gasperini ne communique pas beaucoup avec ses joueurs, n'est pas du tout un hasard.

"Non, à Milan, on considérait Charles comme le nouveau Kaka et il y avait beaucoup de pression sur lui", déclare-t-il dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad. "À l'Atalanta, il a pu recommencer à zéro."

"Charles a fait ce qu'on lui a demandé"

Pourtant, Gasperini n'est pas le type d'entraîneur qui convient parfaitement à De Ketelaere, notamment en raison de l'absence de communication positive, quelque chose que notre compatriote appréciait lors de son passage au Club Bruges.

"Avec cet entraîneur, vous jouez dans un système très strict. Si vous faites ce qu'il demande, tout va bien. Et c'est ce que Charles a fait, même s'il y a eu des moments où il a été rappelé à l'ordre. C'est normal. Il engueule tout le monde."

De Ketelaere se sent clairement à l'aise avec la tactique de l'Atalanta et possède également beaucoup de talent, ajoute Castagne. "S'il ne comprend pas ou ne joue pas correctement, alors vous n'êtes tout simplement pas dans l'équipe avec cet entraîneur", conclut-il.