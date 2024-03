🎥 Le choc des générations entre Will Still et László Bölöni décidé par l'exploit individuel d'un ancien de Pro League

đŸŽ„ Le choc des gĂ©nĂ©rations entre Will Still et LĂĄszlĂł Bölöni dĂ©cidĂ© par l'exploit individuel d'un ancien de Pro League

Metz aura longtemps rĂ©sistĂ© mais Reims a fini par l'emporter (2-1). Junya Ito a offert la victoire Ă Will Still d'un magnifique but. L'opération sauvetage continue pour le FC Metz. Après deux victoires de rang, les hommes de László Bölöni étaient proches d'accrocher un point à Reims, privé de Teddy Teuma pour plusieurs semaines. Victime d'une déchirure au mollet, l'ancien de l'Union a vu ses partenaires parfaitement débuter avec une ouverture du score après trois minutes à peine. Junya Ito offre la victoire à Reims Mais les visiteurs ont répliqué tout aussi rapidement : au quart d'heure, le score était de 1-1. Les Messins ont ensuite tenu bon, ou presque : malgré la domination des troupes de Will Still, il aura fallu un exploit individuel à un quart d'heure du terme pour décider du sort de la rencontre. Trouvé sur la gauche du rectangle, Junya Ito a tout fait tout seul en rentrant dans le jeu sur son pied gauche avant de surprendre toute la défense avec une feinte pour se remettre sur son droit et décocher une frappe lourde dans la lucarne. đŸ‡šđŸ‡” | Le but âšœ de Junya Ito qui offre la victoire ✠au Stade de Reims ! đŸ„ł

pic.twitter.com/2guF2CDVxN — đŸ‡ŻđŸ‡” J.League France đŸ‡«đŸ‡· (@JLeagueFra) March 17, 2024 Malgré cette victoire, Reims reste à la neuvième place de Ligue 1, à quatre points de la place de Lens. De son côté, Metz est avant-dernier, à deux points de la place de barragiste de Nantes et à trois points de Lorient, première équipe hors de la zone rouge.



