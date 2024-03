"Ce club est la grosse déception du deuxième tour, ça doit être la crise dans les bureaux"

La Gantoise disputera les Europe Play-Offs. Les Buffalos ont vendu leurs meilleurs joueurs en hiver et se retrouvent septièmes à l'issue de la phase classique. Une situation que Marc Degryse ne comprend pas.

Malgré une dernière victoire 5-0 contre le Sporting de Charleroi (lire le résumé), La Gantoise manque, une nouvelle fois, les Champions Play-Offs. Septièmes, les Buffalos ont été devancés par le Racing Genk et le Cercle de Bruges, la bonne surprise de ce top 6.

C'est en hiver que la saison de Gand s'est dessinée. Hein Vanhaezebrouck a notamment perdu Malick Fofana, Emmanuel Gift Orban et Hugo Cuypers, soit une grosse partie de son poids offensif.

La Gantoise devait faire mieux, même après l'hiver

"C'est la plus grande déception du deuxième tour. Après le Nouvel An, ils ont obtenu neuf points sur trente. Malgré toutes les circonstances atténuantes, comme les transferts et les erreurs individuelles, il restait assez de qualité pour rester dans le top 6" a lancé Marc Degryse dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

La Gantoise peut encore obtenir un billet européen via les Play-Offs 2. "Ils ont échoué, on peut le dire. Désormais, cette qualification européenne doit être leur objectif. La prestation convaincante contre Charleroi montre que ce n'est pas impossible. Pourtant, je ne peux pas imaginer que la situation plaise à Sam Baro (NDLR : le CEO de Gand). Une atmosphère de crise doit régner dans les bureaux" a conclu l'ancien international.