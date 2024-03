Le calendrier des Play-Offs est connu : Anderlecht commence à domicile, le Standard à huis clos lors de la deuxième journée

Le calendrier des Play-Offs est tombé. Le Standard de Liège lancera les hostilités et les Play-Offs 2, vendredi 29 mars à 20h45, sur la pelouse de La Gantoise. Les Champions Play-Offs débuteront le lendemain, avec le déplacement de l'Antwerp à Anderlecht (20h45). Le leader unioniste jouera le premier avril, en déplacement à Genk (18h30).

Les play-downs débuteront avec Charleroi - RWDM le 6 avril, Eupen - Courtrai le lendemain.

C'est, du coup, l'enseignement de ce calendrier pour les Rouches. Puisqu'ils se déplacent lors de la première journée, les joueurs d'Ivan Leko recevront OHL lors de la seconde, à huis clos.

Lors de la troisième journée, le Standard jouera à Saint-Trond, vendredi soir, avant d'aller à Westerlo et de recevoir Malines.

Les Mauves recevront donc l'Antwerp, puis iront à Bruges, accueilleront l'Union et se rendront à Genk avant de défier le Cercle.

📆 | Voici le calendrier des Champions’, Europe et Relegation Play-offs ! 🍿🥤 Regardez les journées 1️⃣➡️🔟 de la #JPL sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/tEK5bj5Tqf

Here’s our schedule for the 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀’ 𝗣𝗹𝗮𝘆-𝗢𝗳𝗳𝘀! 🗓️