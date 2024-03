Malines trop égoïste pour les Champions Play-offs ? "Slimani est un joueur d'expérience, pourtant..."

La bonne série initiée par Besnik Hasi n'a pas suffi au KV Mechelen pour se qualifier en Play-Offs 1. Le Kavé a été battu à Louvain, dans les toutes dernières minutes.

Le KV Mechelen a eu les occasions pour inscrire le but de la victoire et de la qualification en Play-Offs 1, dimanche à Louvain. Offensivement, les joueurs du Kavé ont parfois voulu forcer la décision seuls, annihilant ainsi plusieurs occasions. En conférence de presse, Besnik Hasi était naturellement déçu.

"Je ne sais pas si c'est de l'égoïsme. À un moment donné, il faut avoir de l'expérience. Bassette décide de décaler Ricca, alors qu'il frappe au but neuf fois sur dix. De l'autre côté, Nsingi entre et marque. C'est aussi une qualité. Si vous avez un 5 contre 2 avec un homme libre et que vous ne prenez pas la bonne décision... Je ne peux pas en vouloir à mes joueurs pour ça, tout le monde voulait ces trois points."

Besnik Hasi a cherché la solution, en vain

S'il a bien mentionné un manque d'expérience, ne venez cependant pas dire à Besnik Hasi qu'il s'agit de la raison principale de la défaite de ses hommes à Den Dreef. "Nous avons suffisamment d'expérience. Slimani est un joueur d'expérience, mais il manque aussi une grosse occasion."

L'Algérien, qui ne semblait pas tellement bien dans son match, a été remplacé à 25 minutes du terme, par Lion Lauberbach. "Nous voulions amener plus de vitesse pour faire mal à l'adversaire." Une approche qui n'a pas, non plus, porté ses fruits.

"J'ai vu des garçons déçus dans le vestiaire. C'est tout à fait normal, mes joueurs le sont également. Mais même dans ces moments difficiles, il faut regarder ce que vous avez bien fait. Au cours des trois derniers mois, les joueurs ont apporté beaucoup de joie à tous ceux qui suivent le KV Mechelen" a conclu Besnik Hasi à notre micro.