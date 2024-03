Un Rouche, mécontent de son temps de jeu, aurait déjà décidé de ne pas prolonger

Ivan Leko a désormais quelques mois pour construire un Standard digne de ce nom. Mais il sait déjà qu'un joueur pourrait bien plier bagages.

Tout sera-t-il à refaire au Standard cet été ? Peut-être pas, mais il y aura du travail. Entre les prêts qui ne resteront pas et les renforts bien nécessaires, Ivan Leko va aussi devoir composer avec les envies d'ailleurs de certains cadres. Comme par exemple d'Arnaud Bodart, dont on sait qu'il n'a jamais vraiment fermé la porte à un départ s'il en a un jour l'occasion.

Un autre joueur aurait déjà fait savoir qu'il ne souhaiterait pas prolonger l'aventure en bord de Meuse. Selon les informations de Sudpresse, William Balikwisha (24 ans), mécontent de son temps de jeu et de la façon dont il a été géré cette saison, voudrait quitter le club. Ou au moins, ne pas prolonger son contrat, qui arrive à son terme en 2025.

Balikwisha n'a pas senti la confiance de Leko

L'international congolais (2 caps) ayant une cote de 2 millions d'euros sur le marché, on imagine que 777 Partners le mettra sur le marché dès cet été et tentera d'en retirer quelque chose, plutôt que de le laisser écouler son contrat jusqu'à son terme.

Cette saison, Balikwisha n'a pas toujours reçu sa chance, alternant entre quelques titularisations (notamment début 2024) et plusieurs passages en tribune. Il faut dire que ses statistiques n'ont pas non plus été à la hauteur, avec un premier but en championnat enfin tombé lors de la 30e journée, contre Eupen.

Néanmoins, c'est un joueur assez important du noyau A, notamment pour sa polyvalence, qui pourrait donc faire ses bagages cet été. Restera à le remplacer, peut-être par un joueur ciblé directement par Ivan Leko...