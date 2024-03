La Fédération va enquêter sur Westerlo-Genk : "Nous soupçonnons un accord entre les deux clubs"

Westerlo et Genk se sont quittés sur le score de 1-1. Un score qui arrange les deux équipes, qui l'ont montré de manière un peu trop évidente...

En effet : tant Westerlo que Genk se sont complètement arrêtés de jouer en attendant que l'arbitre siffle la fin du match. Des images qui ont depuis déclenché de vives contestations.

Bien entendu, c'est l'éthique même du sport qui est remise en cause ici. Et la Fédération belge de football ne laissera pas passer cela et va enquêter ! C'est ce qu'a expliqué le procureur fédéral, Ebe Verhaegen, dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

La Fédération belge se penche sur Westerlo-Genk

"Plusieurs éléments indiquent que les deux entraîneurs se sont fait des signes et ont ensuite donné des instructions à leurs joueurs. Nous allons enquêter sur ce point. S'il s'avère que les deux clubs ont conclu un accord, nous leur ferons à tous deux une offre de règlement. Mais nous devons d'abord étudier la question en profondeur", a déclaré Verhaeghen.

Visiblement, les deux clubs ne devraient pas craindre d'importantes sanctions. "On ne va pas non plus tirer au bazooka. "En revanche, nous voulons envoyer un signal. Car on ne peut pas imaginer un tel scénario lorsqu'il s'agit du titre ou de la relégation plus tard. Sinon, c'est la ligue qui est détruite."