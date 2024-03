Le Cercle ne jouera pas les Play-Offs pour faire de la figuration et prévient ses concurrents : "Ne pas avoir peur d'afficher nos ambitions"

Le Cercle pourrait être l'arbitre de ces Champions Play-Offs... ou bien la surprise ? Une chose est sûre, les Groen & Zwart débordent d'ambition.

La machine est peut-être lancée. Le Cercle de Bruges a réussi à se qualifier pour les Play-Offs 1 lors de la dernière journée de la phase régulière et a d'ores et déjà réussi sa saison. Toutefois, les Groen & Zwart ne pointent désormais plus qu'à deux points de la troisième place. Tout reste donc possible, plus que jamais, et ils l'ont bien compris.

"C'est notre objectif. Tout reste possible, que ça soit un ticket direct pour la Coupe d'Europe ou une qualification pour le barrage contre le vainqueur des Europe Play-Offs" lançait Hannes van der Bruggen à notre micro après la large victoire contre le RWDM, dimanche.

"Nous ne devons pas avoir peur d'afficher nos ambitions et de nous battre pour ce ticket européen. Toutes les autres équipes qualifiées n'apprécient peut-être pas notre présence, nous devons en tirer un avantage" estimait, quant à lui, le capitaine Thibo Somers, buteur du corner en fin de rencontre.

Comme ses joueurs, Miron Muslic veut ramener l'Europe au Cercle de Bruges

L'entraîneur Miron Muslic est également ambitieux. "Nous faisons partie des six meilleures équipes de Belgique. Tout le pays et au-delà suivent les Champions Play-Offs et le Cercle en fait partie."

"Nous avons accompli quelque chose d'historique, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous voulons montrer que nous méritons d'être là et que nous ne sommes pas rassasiés. Nous restons ambitieux et une qualification pour l'Europe est notre nouvel objectif" a annoncé le coach du Cercle en conférence de presse. Les concurrents sont prévenus, les Brugeois ne sont pas là pour faire de la figuration.