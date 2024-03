"L'Union est le favori absolu, mais..."

L'Antwerp s'est qualifié pour les Champions' Play-offs. Le Great Old a terminé 3e du classement général derrière l'Union et Anderlecht.

Champion en titre, l'Antwerp a vécu des périodes un peu plus compliquées cette saison. Finalement, avec cette 3e place, les Anversois sont bien placés pour profiter des points que pourraient perdre l'Union et Anderlecht.

Mais bien évidemment, penser directement au titre est actuellement bien trop illusoire. "Il est particulièrement difficile d'évaluer aujourd'hui le rôle important que nous pouvons encore jouer dans la course au titre. Après deux, quatre et six matches, la situation sera à nouveau différente", a déclaré le CEO de l'Antwerp, Sven Jaecques lors de la présentation du calendrier des Play-offs. "Le passé nous a appris que beaucoup de choses peuvent changer au cours d'un tel calendrier."

Le dirigeant anversois n'a pas hésité à mettre la pression (à sa manière) sur l'Union et Anderlecht. "La presse aime écrire sur les équipes ou les bombarder de favoris. Je m'attends à ce qu'il en soit de même. Mais cette fois-ci, l'Union et Anderlecht sont loin des autres. En outre, il y a un écart entre l'Union et Anderlecht, et je pense donc que l'Union est le favori absolu", rapporte Belga.