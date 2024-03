Sofian Kiyine (OHL), qui avait atterri dans le hall omnisports de Flémalle, connaît la sanction du tribunal de police de Liège

Le 30 mars dernier, le joueur de Louvain atterrissait dans le hall omnisports de Flémalle, à plusieurs mètres de haut. Reconnu coupable, il bénéficie toutefois d'une suspension de peine au tribunal de police de Liège. Il doit encore passer devant le tribunal civil.

Le 30 mars dernier, Sofian Kiyine, joueur d'OHL, était victime d'un grave accident de la route et s'encastrait dans le hall omnisports de Flémalle, à une vitesse de 138km/h au moment du décollage, alors que des jeunes s'entrainaient à l'intérieur quelques minutes auparavant.

Selon le parquet de Liège, une consommation d'alcool (1.72 gramme par litre d'alcool dans le sang) et la distraction d'avoir envoyé un SMS quelques instants plus tôt sont la cause de l'accident.

En février dernier, alors qu'il risquait une peine de 2.400€ et une déchéance du permis de conduire de quatre mois, son avocat avait plaidé l'acquittement, évoquant un cas de force majeur (un malaise au volant). Une version que Sofian Kiyine avait confirmée lors de son audition.

La peine de Sofian Kiyine suspendue

Ce mardi, celui qui n'a plus joué depuis le mois d'octobre avec les Louvanistes en raison de blessures, a reçu une bonne nouvelle. Le tribunal de police de Liège a déclaré que l'homme de 26 ans était bel et bien coupable et responsable de cet accident, mais Sofian Kiyine bénéficie d'une suspension de la peine, pour une durée de trois ans, rapportent nos confrères de l'Avenir.

Il échappe donc à une lourde peine du tribunal de police, tant qu'il n'est pas accusé de nouveaux faits d'ici-là, mais Kiyine peut encore être condamné au tribunal civil, où la sanction pourrait être importante. "On verra s'il y a lieu de faire appel" a déclaré son avocat, toujours au micro de nos confrères de l'Avenir. Ce matin, Sofian Kiyine a préféré ne pas se déplacer au tribunal de police.