Joueur du Club de Bruges, il s'exprime sur le licenciement de Ronny Deila : "En football, on ne dispose pas de beaucoup de temps"

Ronny Deila a été licencié par le Club de Bruges lundi. Pourtant, le Norvégien semblait toujours avoir un bon lien avec ses joueurs, comme le laisse sous-entendre Hugo Vetlesen.

Lundi, le Club de Bruges a décidé de licencier Ronny Deila après la défaite à Saint-Trond lors de la dernière journée de la phase classique. Le club est d'avis qu'avec l'équipe actuelle, de meilleures performances peuvent être espérées. Et pour cause, les Brugeois pointent à neuf longueurs de l'Union et ont été éliminés de la Coupe de Belgique.

Parti directement avec la sélection norvégienne, Hugo Vetlesen ne s'attendait pas à ce départ. "C'est une situation particulière, je ne vais pas le cacher. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble et lorsque je serai de retour en Belgique, il ne sera pas là. C'est spécial", a-t-il déclaré dans les médias norvégiens, selon la retranscription de Het Laatste Nieuws.

"Mais le football est un monde cynique où on ne dispose pas de beaucoup de temps et malheureusement Ronny a dû partir", continue Vetlesen. "Dans un club comme Bruges, il y a toujours de la pression."

Les joueurs du Club de Bruges n'ont pas été affectés par la situation de Ronny Deila

"Il y a eu beaucoup d'attention médiatique ces dernières semaines et mois, mais Ronny et nous, en tant que joueurs, n'avons pas été affectés par cela. Nous sommes toujours restés professionnels et concentrés sur ce que nous avions à faire. C'est dommage pour Ronny, mais je suis sûr qu'il est assez motivé pour rapidement relever un nouveau défi et se montrer", conclut-il.

Le Club de Bruges a temporairement nommé Nick Hayen comme entraîneur et va tenter un gros coup pour commencer la saison prochaine. Il était précédemment assis sur le banc du Club NXT.