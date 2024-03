Ronny Deila out : le Club de Bruges tente un gros coup pour le remplacer !

Après la défaite sur la pelouse synthétique de Saint-Trond, le FC Bruges a décidé de se séparer de Ronny Deila. Nicky Hayen le remplace jusqu'au terme de la saison, mais par après, le Club aurait un nom en tête.

C'est officiel depuis ce matin : Ronny Deila, qui semblait sur un fil ces dernières semaines, n'est plus l'entraîneur du Club de Bruges. Malgré la qualification convaincante contre Molde, le Norvégien restait sous pression.

La défaite sur la pelouse de Saint-Trond et, certainement, ses déclarations ouvertement provocantes ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toute la presse néerlandophone en était sûre, et cela a été officialisé ce matin : Ronny Deila n'est plus l'entraîneur du Club de Bruges.

Nicky Hayen le remplacera jusqu'au terme de la saison. L'entraîneur du Club NXT était l'adjoint de Rik De Mil la saison passée durant ses 11 matchs passés en tant qu'intérimaire pour finir la saison ; depuis, il était retourné sur le banc des U23 brugeois, en Challenger Pro League.

Karel Geraets coach du Club de Bruges ?

Mais si ce choix semble être celui de la facilité, et celui que la direction a fait pour finir la saison, un autre nom est désormais cité par Het Laatste Nieuws. Un nom qui n'est pas tellement surprenant : celui de Karel Geraerts.

Le média révèle en effet que le Club de Bruges aurait contacté Geraerts non pas en vue des Playoffs, mais bien pour devenir le T1 des Blauw & Zwart la saison prochaine. Actuellement en poste à Schalke 04, Geraerts aurait émis des réserves : il n'est pas contre un séjour prolongé à Gelsenkirchen en cas de bonne fin de saison.

Naturellement, Karel Geraerts, qui avait déjà été très proche de signer à Bruges par le passé, a un attachement personnel aux Gazelles, pour lesquelles il a joué plus de 150 matchs. Le voir revenir en Belgique par la grande porte et prendre la tête du Club serait "logique". Marc Wilmots va peut-être bien devoir être convaincant pour conserver son compatriote à Schalke...