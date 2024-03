Ronny Deila réagit à son licenciement du Club de Bruges : "Les gens oublient qu'on a amélioré les choses"

L'inévitable s'est produit lundi matin. Ronny Deila a été licencié de son poste d'entraîneur-chef du Club de Bruges. La défaite (2-1) contre STVV était de trop.

Ce lundi matin, Ronny Deila a appris qu'il n'était plus l'entraîneur du Club de Bruges. Dans un entretien réservé au Nieuwsblad, le Norvégien est revenu en primeur sur ce licenciement.

"Tout le monde est convaincu que son chemin est le bon. Nous étions simplement en désaccord. Je n'éprouve pas de rancœur, mais j'accepte mon destin. Je souhaite le meilleur au club, au staff ainsi qu'aux joueurs."

"J'avais l'ambition de réaliser quelque chose de spécial en Conference League. De plus, le championnat n'était pas terminé et la pause avant les Play-Offs aurait pu nous remettre sur le droit chemin. Les gens oublient que la mauvaise saison l'année dernière n'était pas une coïncidence, nous avons amélioré les choses. Ils pensent que Bruges a toujours l'équipe championne d'il y a quelques saisons."

Le départ de Vincent Mannaert a été fatal à Ronny Deila

Pour Ronny Deila, c'est le départ d'un homme qui a tout fait basculer. "La vérité est que Vincent Mannaert a été très important pour ce club", poursuit-il. "Avec son départ, toute la connaissance sportive a quitté le club. Vincent était vraiment un maillon crucial au sein du Club de Bruges."

"Il était le lien entre le sportif et le reste. Il m'a manqué. Finalement, tout tournait autour des résultats, et plus du processus. Je voulais finir cette saison de belle manière, mais je n'en ai pas eu la chance" a conclu Deila.