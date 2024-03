"La communication de Tedesco est très ouverte" : les Diables ont plutôt l'air de contredire Courtois et Witsel

Domenico Tedesco a été très critiqué par deux désormais ex-Diables Rouges, concernant sa communication. Après Thibaut Courtois, c'est Axel Witsel qui a accusé le sélectionneur de ne pas lui avoir suffisamment parlé.

Youri Tielemans est, l'air de rien, en train de devenir l'un des rares vétérans de la sélection belge. D'autant plus en l'absence de Kevin De Bruyne cette semaine, et alors que les forfaits de Romelu Lukaku et Jan Vertonghen sont actés pour le match en Irlande. L'ancien d'Anderlecht n'est pas du genre à se pousser du col pour autant.

"Tous ceux qui sont ici n'ont qu'une idée en tête, défendre les couleurs de notre pays. On est en grande forme, et malgré les absences, le groupe vit bien", entame Youri Tielemans en conférence de presse ce jeudi. "Mais en ce qui me concerne, je ne vais pas changer ma nature. J'essaie juste de prendre mes responsabilités quand c'est nécessaire".

Youri Tielemans, capitaine à Dublin ?

Il y a une réelle possibilité pour que le médian d'Aston Villa porte le brassard de capitaine à Dublin, en l'absence confirmée de Vertonghen qui succédait à Lukaku dans la hiérarchie. Ironie du sort : c'était déjà en Irlande que Tielemans avait été capitaine, le 22 mars 2022. Martinez avait alors repris des joueurs comptant moins de 50 caps.

"C'était une grande fierté, qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Mais je ne m'attends pas forcément à l'être encore ce samedi. C'est le coach qui décidera, il y a d'autres options. Mais pourquoi pas", relativise-t-il ensuite. La relation de Tielemans avec Tedesco, justement, semble positive : comme beaucoup de Diables passés devant la presse avant lui, il loue ainsi la qualité de la communication du sélectionneur.

La communication de Tedesco

Une position qui contredit clairement cellesde Thibaut Courtois et, dans une moindre mesure, d'Axel Witsel. Les deux ex-cadres du vestiaire avaient reproché à Domenico Tedesco une communication lapidaire, peu respectueuse à leurs yeux.

"Martinez et Tedesco sont deux bonnes personnes, dont la communication est positive", affirme Youri Tielemans. "Il laisse toujours la porte ouverte aux joueurs s'ils veulent discuter. Sa communication est très bonne". Voilà qui devrait clore les débats sur le sujet.