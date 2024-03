🎥 Le magnifique but de Kazeem Olaigbe, les dribbles de Duranville : les Espoirs étaient en feu !

Les U21 ont battu Malte 3 buts Ă 1 ce jeudi. Ils ont fait le spectacle !

Ce jeudi soir, à Den Dreef, les Espoirs de Gill Swerts recevaient Malte. Un modeste adversaire, mais contre lequel les Diablotins ont pris leur temps et construit leurs actions plutôt que de réellement dérouler. Avec une possession de plus de 70% et plus de 20 frappes au but à... 2, on peut toutefois parler de domination outrageuse.

Ce sont notamment deux joueurs montés à la 63e minute qui ont fait le show. Julien Duranville (17 ans), tout d'abord. Surclassé depuis les U19 pour la première fois, le petit prodige du Borussia Dortmund a montré que son récent développement physique n'avait absolument pas nui à son incroyable capacité d'accélération.

Julien Duranville vs Malta u21



25 minutes played. 🇧🇪🪄pic.twitter.com/C3rXRrXhxw — natsuø 〽️ (@natsuovz) March 21, 2024

Kazeem Olaigbe (21 ans), également monté peu après l'heure de jeu, a également brillé. L'attaquant du Cercle de Bruges a inscrit son 4e but en 6 matchs depuis son arrivée chez les Espoirs. Un joli raid en solitaire lancé depuis sa moitié de terrain.