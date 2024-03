"C'est une énorme différence par rapport à Roberto Martinez" : Wout Faes conquis par les Diables sauce Tedesco

Les Diables Rouges affronteront l'Irlande samedi soir. Il est très probable que Wout Faes sera sur le terrain.

Wout Faes a accompagné Domenico Tedesco (dont les propos sont à retrouver ici) pour discuter avec la presse ce vendredi. Nous lui avons demandé s'il savait quel joueur a reçu le plus de minutes chez les Diables Rouges depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur.

"Je le sais, c'est moi", répond-il avec un large sourire. "Ce n'est pas vraiment une surprise. C'est une différence énorme par rapport à l'ancien entraîneur. Je suis très heureux de sa confiance en moi maintenant" explique le défenseur, qui n'a manqué que 90 minutes depuis le départ de Roberto Martinez.

Et comment cette confiance s'est-elle installée ? "Je pense qu'il apprécie ce que je fais (rires). Non, je fais toujours de mon mieux sur le terrain et j'essaie de travailler dur pour l'équipe."

Leicester bientôt de retour en Premier League?

Wout Faes joue actuellement avec Leicester en Championship en Angleterre. Il espère tout de même revenir rapidement jouer en Premier League.

"La Premier League est la plus grande compétition au monde. Nous avons également changé d'entraîneur, ce qui signifie que nous jouons avec un style très différent. C'était nouveau pour moi mais j'en profite. Pour moi, l'important est de remonter rapidement", déclare-t-il.

Allons-nous voir Leicester jouer comme Manchester City prochainement ? Selon Faes, le nouvel entraîneur Enzo Maresca introduit effectivement des préceptes novateurs.

"Notre nouvel entraîneur était l'assistant de Pep Guardiola à Manchester City. Il met maintenant en place les mêmes idées : beaucoup de jeu de possession, agressif et haut sur le terrain. J'aime ça, j'apprends beaucoup aussi", conclut-il. Attention tout de même à ne pas nous faire une Burnley.