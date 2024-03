OFFICIEL : Charleroi tient le successeur de Mazzù, qui va devoir sauver les Zèbres de la relégation

L'officialisation est tombée : le Sporting Charleroi tient son nouvel entraîneur. Rik De Mil succède à Felice Mazzù sur le banc des Zèbres.

À la suite de la lourde défaite à La Gantoise mais surtout de l'échec dans la course au maintien, le Sporting Charleroi avait décidé de mettre un terme à la collaboration avec Felice Mazzù. Cette semaine, les entraînements ont été assurés par le T2, Frank Defays. Mais on attendait cependant l'arrivée du successeur de Mazzù assez rapidement.

Bien vite, la rumeur enflait : le nouveau coach des Zèbres devrait être Rik De Mil (42 ans). Ce dernier avait été licencié par Westerlo, qu'il avait pourtant réussi à maintenir en D1A. En cause : les fameuses "6 minutes de la honte" lors du match contre Genk, lors duquel les deux équipes se sont contentées d'attendre le coup de sifflet final alors qu'un but des Campinois aurait tout changé pour Genk (et surtout La Gantoise, privée de top 6).

C'est désormais officiel. Alors qu'on attendait une annonce pour le début de la semaine prochaine, De Mil vient d'être intronisé par le Sporting Charleroi en tant que nouvel entraîneur. Il a signé un contrat de deux ans au Mambourg, annonce le club. L'objectif premier est clair : "Remporter les Playdowns".

Via le communiqué du club, De Mil déclare : « Je suis vraiment content d’avoir signé ici dans un club qui a déjà démontré avoir de l’ambition et surtout avec un challenge important dès les prochaines semaines. J’ai signé ce jour après avoir bien écouté le projet annoncé par les dirigeants ainsi que la stratégie expliquée par le board du club. Ma volonté est de redonner rapidement de la passion et de l’envie aux supporters qui méritent de vibrer à nouveau ».

Les Playdowns commenceront le 6 avril prochain pour Charleroi, par une réception du RWDM. Il faudra immédiatement marquer son territoire et prendre les trois points pour éviter de continuer la descente aux enfers !