"Si j'étais Domenico Tedesco, je ferais attention" : un espion irlandais en Belgique pour mettre en garde les Diables

Demain, les DIables Rouges affronteront l'Irlande à Dublin. Le joueur Irlandaias Matthew Healy, actif chez les Francs Borains a passé l'équipe en revue.

Comme les Diables Rouges, un joueur des Francs Borains a mis le cap sur l'Irlande pour la trêve internationale. S'il évolue avec les U21 et non pas avec l'équipe A qu'affrontera la Belgique, Matthew Healy s'est tout de même prêté au jeu de la préface pour la RTBF.

"Si j’étais le sélectionneur, je ferais attention à Chiedozie Ogbene et Evan Ferguson. Et je pense que le score sera de 2-2" se mouille-t-il.

Quelle Irlande face à nos Diables ?

Avant de poursuivre : "Je dirais que la plus grande différence se situe au niveau physique. En Irlande et au Royaume-Uni, c’est extrêmement physique. Alors qu’ici, en Belgique, je trouve que c’est un peu plus technique".

"ll y a aussi beaucoup plus de joueurs de différentes nationalités européennes qui jouent en Belgique. En Irlande, ce sont surtout des Irlandais et des Britanniques qui jouent" conclut-il.

Cela vaudra-t-il aux Diables un bon vieux kick and rush ? Ce serait réducteur de l'affirmer, rien qu'en regardant les qualités d'un Evan Feruson sensation de Bologne, une équipe joueuse où évoluent également Joshua Zirkzee et Alexis Saelemaekers.