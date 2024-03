🎥 Après les défenses de Pro League, Daniel Munoz terrorise l'Espagne avec un but acrobatique

La Colombie s'est imposée 0-1 contre l'Espagne. Le seul but de la rencontre a été inscrit par un certain Daniel Munoz.

En Belgique, plus besoin de présenter les qualités offensives de Daniel Munoz. En trois saisons et demie, le latéral colombien a facturé 19 buts et 20 assists avec Genk.

Un détail visiblement oublié par l'équipe nationale espagnole, qui lui a laissé tout le champ libre pour inscrire le seul but de la rencontre à l'heure de jeu.

Un but à ne pas dévaloriser pour autant. Tant le rush de Luis Diaz sur le côté gauche, tant la reprise de Munoz en total déséquilibre son de toute beauté et ont permis à la Colombie d'arracher une victoire de prestige au Stade Olympique de Londres (0-1).

🚨 GOAL | Colombia 1-0 Spain | Daniel Munoz



WHAT A GOAL FROM COLOMBIA! 🇨🇴pic.twitter.com/pPZhwqyOSO — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 22, 2024

Espagne 0 - Munoz 1

Une soirée de première puisqu'il s'agit de la première victoire de l'histoire des Cafeteros contre la Roja ainsi que du premier but de l'ancien de Genk en sélection.

Voilà qui devrait encore faire monter la cote de Daniel Munoz, qui arpente désormais les couloirs de Premier League avec Crystal Palace.