Mais quelle mouche a piqué Tedesco ? "Une décision incompréhensible !"

La Belgique a livré une prestation assez décevante ce samedi soir en Irlande (0-0). Si aucun Diable n'a vraiment gagné des points à part le gardien Matz Sels, le sélectionneur Domenico Tedesco en a même perdu quelques uns selon certains observateurs.

En effet, selon l'ancien joueur Jan Mulder, Tedesco n'aurait pas dû remplacer Matz Sels à la 84e minute de jeu par Thomas Kaminski. Le gardien de Nottingham Forest a réalisé un excellent match, arrêtant même un penalty.

"Je trouve cette décision incompréhensible. Pour Kaminski, il s'agit d'une récompense doublée d'une insulte", a déclaré Mulder sur le plateau de la VTM. "Tedesco a voulu donner leurs chances à d'autres joueurs", a continué Marc Degryse, "s'il en a besoin, il peut compter sur ces gars-là. Mais ce changement de gardien est extrême. On ne fait jamais ça, mais il ne faut pas non plus en faire plus que ce qu'il n'est réellement."

Sels a en tout cas gagné des points, et pourrait concurrencer Koen Casteels lors de l'Euro. "Il n'a pas joué un match exceptionnel, mais il a choisi le bon côté sur le penalty de Ferguson. Sels a certes saisi sa chance, mais on devrait bientôt savoir qui sera le numéro un au Championnat d'Europe. En effet, un gardien de but devient vite nerveux."