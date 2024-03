Un club historique interdit de transférer, cela pourrait tout changer pour un Diable Rouge cet été

Leicester ne pourra pas transférer lors du prochain mercato. Cela changera-t-il les plans de Wout Faes ?

La journée d'hier a été agitée pour Leicester : les Foxes ont été avertis par la fédération qu'ils risquaient un retrait de points alors qu'ils étaient bien partis pour décrocher la montée en Premier League.

Mais ce n'est pas tout : l'équipe de Wout Faes sera également interdite de transferts lors du prochain mercato. Leicester est sanctionné pour ne pas avoir remis à temps ses rapports financiers entre 2020 et 2023 ainsi que pour un certain nombre d'autres problèmes financiers non spécifiés.

Une situation délicate, surtout si les champions de Premier League 2016 retrouvent l'élite. Ils devraient alors assurer le maintien avec le même noyau qu'en Championship.

Quel été pour Leicester et Wout Faes ?

Si Leicester venait à manquer la promotion, la situation pourrait alors devenir délicate pour Wout Faes. Le Diable Rouge a accepté de rester au club malgré la relégation, avec la perspective de conserver du temps de jeu...mais aussi de remonter rapidement.

Une deuxième saison en Championship n'était pas forcément prévue au programme, mais on voit mal la direction lui accorder son bon de sortie sans pouvoir le remplacer. Leicester annonce toutefois intenter une action en justice. En espérant que ces soucis ne perturberont pas trop Wout Faes avec les Diables Rouges.