Charleroi fait un geste pour ses supporters avant les Play-downs : "Nous sommes conscients de votre frustration..."

Charleroi vit une saison cauchemardesque. Le club est reversé en Play-downs et pourrait donc être relégué en Play-downs dans quelques semaines.

La situation est devenue intenable à Charleroi. Le club a enchaîné les mauvais résultats et n'a pas su empêcher d'être versé en Play-downs. Cela a mené au licenciement du coach, Felice Mazzù. C'est Rik De Mil, limogé par Westerlo suite à l'affaire du match "truqué" contre Genk qui a repris les rênes.

Charleroi a récemment accueilli un nouvel investisseur, David Helmer. Le directeur exécutif, Mehdi Bayat, est de plus en plus critiqué et pris constamment à partie par les ultras.

Charleroi baisse le prix des tickets pour les Play-downs

C'est dans ce contexte extrêmement compliqué que le club a décidé de baisser de moitié le prix des billets pour les Play-downs. Ceux-ci sont désormais à 5 euros (pour la T1 et la T3).

"Cette période difficile que nous vivons depuis plusieurs mois se prolonge à l’entame de ces Play-Downs. Nous sommes conscients de la déception et de la frustration qui est la vôtre", explique le club sur son site. Des erreurs ont été commises, nous ferons le bilan et les ajustements nécessaires à l’entre-saison. Mais aujourd’hui, pour notre Sporting, l’urgence est d’être tous ensemble solidaires derrière l’équipe et son staff. Nous devons les pousser vers la victoire avec ferveur et refaire du Mambourg ce bastion imprenable pour nos adversaires. Mettons toutes les chances de notre côté."