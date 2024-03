L'Angleterre va faire "un geste fort" contre la Belgique

Avant d'aborder la seconde mi-temps de cette rencontre, les joueurs de l'Angleterre changeront de maillots. Ces derniers ne seront alors plus floqués du nom des joueurs.

La raison ? Cette action s'inscrit dans une campagne de la FA (Football association) et l'Alzheimer's Society visant à sensibiliser sur la démence. La disparition des noms des maillots à la mi-temps prend alors tout son sens.

Les maillots seront ensuite vendus aux enchères. Les recettes serviront à financer la recherche de l'Alzheimer's Society. "Nous espérons que ce geste fort avec les maillots des joueurs incitera les supporters de tout le pays à parler et à réfléchir aux signes et aux symptômes de la démence", a notamment déclaré Kate Lee, présidente de l'Alzheimer's Society.

The #ThreeLions will play without names on their shirts during the second half of tomorrow's @alzheimerssoc International to highlight memory loss as one of the symptoms of dementia ❤️