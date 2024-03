Un manque de confiance chez les Diables après le partage en Irlande ? "Le résultat en Angleterre ne changera rien !"

Malgré les critiques, Domenico Tedesco n'a pas vu que du négatif en Irlande. Le sélectionneur des Diables est revenu sur le partage à Dublin pour préfacer le déplacement à Wembley, et ne sent pas la confiance de ses joueurs ébranlée. Que du contraire, d'ailleurs.

La confiance des Diables Rouges a-t-elle été ébranlée après le triste partage en Irlande, samedi soir ? Pas selon Domenico Tedesco qui, en préfaçant la rencontre face à l'Angleterre, en conférence de presse, est revenu sur sa première année à la tête de notre équipe nationale.

"On n'a pas encore perdu le moindre match, la confiance est présente. La rencontre en Irlande et celle en Angleterre ne changeront rien, si ce n'est qu'on peut avoir encore plus de confiance en nous. Parfois, même les choses négatives aident à franchir les marches."

Domenico Tedesco n'a pas vu que du négatif en Irlande

Dans l'Aviva Stadium de Dublin, Tedesco a vu Matz Sels sortir un penalty pour garder ses joueurs dans le match. Défensivement dans le rouge, les Diables n'ont pas non plus rassuré le plan offensif. Une nouvelle fois, le sélectionneur a voulu relativiser.

"On a revu le match, c'était très important. Ce n'était pas très brillant, c'est vrai, mais il n'y avait pas non plus que du négatif. On a mis beaucoup de pressing pendant la première demi-heure, c'est un élément positif. De temps en temps, on revisionne ce que l'on pensait être un bon match et on se rend compte que tout n'était pas si parfait. L'inverse existe aussi, le match en Irlande ne contenait pas que des mauvaises choses."

"Parfois, on aurait pu jouer plus rapidement. Parfois, on aurait dû être plus patients pour attendre la réaction de l'attaquant. Parfois, on a eu le mauvais timing. Toutefois, Wout Faes jouait pour la première fois sur le côté gauche de la défense centrale et Arthur Vermeeren était le seul numéro 6, également pour la première fois. On peut faire mieux, mais cela dépend aussi de l'adversaire et de sa manière de jouer, de son pressing, avec un ou deux attaquants."