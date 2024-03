Anderlecht rêve de vendre ce joueur pour 20 millions d'euros

Le Sporting d'Anderlecht s'apprête à vivre un mercato estival mouvementé. Les Mauves feront-ils jackpot avec certains joueurs ?

La saison n'est pas encore terminée que certains regards sont déjà tournés vers l'été... Non pas forcément pour l'Euro 2024 mais également pour le mercato qui se déroulera !

Une période qui pourrait s'avérer lucrative pour le Sporting d'Anderlecht vu la valeur de certains éléments. Après une période de transferts très calme cet hiver, le RSCA sera-t-il à l'attaque cet été ?

Anderlecht espère 20 millions d'euros pour Debast

Il se pourrait que le club soit bien obligé de palier certains départs à venir comme celui de Zeno Debast. En effet, avec un an de contrat restant, le défenseur mauve cherchera un nouveau défi dès l'été alors que le Sporting n'hésitera pas à le laisser partir dans quelques mois au risque de le voir s'en aller librement la saison prochaine.

Selon les informations de la Dernière Heure, Anderlecht ne cherche même plus à faire prolonger son joueur et veut simplement le vendre pour en tirer le meilleur profit possible. Ainsi, le club espère toucher un montant proche des 20 millions d'euros.

Une énorme somme qui pourrait en dissuader certains. Si tel est le cas, Anderlecht va devoir la jouer compromis avec un montant inférieur.