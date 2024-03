La Belgique a encore du chemin à faire : "On ne peut pas montrer ça à l'Euro..."

Les Diables Rouges ont concédé le match nul dans les derniers instants de la rencontre ce mardi soir en Angleterre (2-2).

Youri Tielemans a été l'un des grands acteurs de la prestation belge ce mardi soir, avec un doublé. "On savait que l'Angleterre allait pousser jusqu'à la fin. On a essayé de faire des changements pour garder un peu de fraîcheur. Malheureusement, on n'a pas su garder ce résultat. Je pense que notre match est très positif. Il y aura des choses à rectifier, mais il y a de bonnes bases pour juin (l'Euro)."

Le milieu de terrain a ensuite évoqué sa prestation personnelle. "Marquer à Wembley, c'est magnifique. Je l'ai déjà fait, mais en marquer deux, c'est quelque chose de très plaisant."

Tielemans ne veut pas se contenter de ce match nul : il sait que des améliorations sont encore à apporter en vue de l'Euro. "Il y a beaucoup de points positifs, mais on va devoir se remettre en question. On ne peut pas donner ce résultat. On doit garder (le 1-2). On va avoir des matchs très difficiles en juin. En phases de poules, on va devoir garder le score jusqu'au bout même si on souffre un peu."