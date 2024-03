La poisse du Standard : bientôt 300 jours d'absence cumulés pour l'une des pépites de l'Académie

Petite catastrophe pour Nathan Ngoy, qui va encore être absent pour plusieurs mois. Depuis le début de sa carrière, le jeune et talentueux défenseur du Standard a terriblement de mal à enchaîner les rencontres...

Le chiffre est inquiétant : à 20 ans, Nathan Ngoy cumule déjà 386 jours d'absence pour cause de blessure. Un total qui prend en compte la fracture du tibia subie quand le défenseur du Standard n'avait que 15 ans et n'était donc pas un joueur de l'équipe A. Depuis qu'il a fait ses débuts professionnels, Ngoy a raté 263 jours de tournoi - un total qui sera probablement proche des 365 jours au terme de sa nouvelle blessure musculaire.

À titre de comparaison : Vincent Kompany, sur l'ensemble de sa longue carrière, a connu un peu plus de 1000 jours d'absence. Ngoy ne compte que deux saisons chez les professionnels, et il y a clairement des inquiétudes à avoir concernant son physique. Le staff médical du Standard va devoir trouver ce qui cloche.

Une option qui pourrait faire du bien à Ivan Leko

Depuis l'arrivée de Ivan Leko, c'est bien simple : Nathan Ngoy n'a pas encore joué un seul match. Le poste de défenseur central est une épine dans le pied du Croate depuis son premier jour en bord de Meuse. Lors du stage hivernal, Leko avait également perdu Noubi et Hautekiet sur blessure, en plus d'un Zinho Vanheusden encore convalescent.

Le retour d'entre les morts de Konstantinos Laifis n'est évidemment pas un hasard. Pas plus que l'arrivée de Jonathan Panzo en prêt avec option d'achat, mais le jeune anglais ne convainc pour le moment pas assez pour donner l'impression que cette option sera levée. Quant à Laifis, en fin de contrat, le doute subsiste mais on devrait se diriger vers une fin de collaboration, tout comme pour Merveille Bokadi.

Zinho Vanheusden ne sera pas conservé non plus (sauf énorme surprise). Bref : pour Ivan Leko, la défense centrale est un chantier en prévision, et Nathan Ngoy, qui était l'une des belles satisfactions de la première moitié de saison, devrait en théorie en être l'une des pierres angulaires.

Malheureusement, la rechute de Ngoy, que l'on annonce donc out pour 3 ou 4 mois d'absence, signifie non seulement qu'il ratera la fin de saison mais même qu'il ratera le début de la préparation... voire le début de la saison prochaine. Il faudra mettre ce temps à profit pour se soigner au mieux, car Ivan Leko attendra son retour avec impatience.