Les Diables Rouges connaissent leur 3e adversaire dans les poules de l'Euro !

Au stade polonais de Wroclaw, l'Ukraine "recevait" l'Islande. Les calculs étaient simples : le vainqueur de ce barrage de la Ligue B se qualifait pour l'Euro.

A la demi-heure, Gudmundsson a ouvert le score. Mais la Zbirna a ensuite renversé la situation en seconde période. Tsygankov a égalisé à la 54e minute. Alors que l'on se dirigeait vers les prolongations, Mudryk a marqué à la 84e et qualifié son équipe pour l'Euro.

Ukraine scores the second goal through Mykhaylo Mudryk.pic.twitter.com/qsuayuXpWi