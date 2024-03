Malgré un match très difficile contre l'Irlande, Tedesco lui maintient sa confiance : "Il peut jouer à beaucoup de positions"

Verrons-nous Léandro Trossard à l'oeuvre à Wembley demain ? Domenico Tedeso apprécie en tout cas sa polyvalence.

Très discret face aux Irlandais, Leandro Trossard est sorti à la mi-temps à Dublin. Si le contexte très expérimental du match ne laisse pas penser à un "changement sanction", le joueur d'Arsenal doit tout de même se reprendre.

Débutera-t-il à nouveau à Wembley ? Domenico Tedesco a été interrogé à son sujet en conférence de presse.

Il nous explique que le rôle attribué à Trossard évoluera selon les autres joueurs alignés : "Ca dépend ce qu’on fait des ailiers. Parfois on les met à l’intérieur pour qu’ils rentrent dans le jeu. Mais il peut s'adapter à différents contextes, même quand il faut plus coller la ligne de touche. J’aime quand il entre dans le jeu, qu’il fixe les défenseurs pour délivrer la dernière passe".

Trossard dans le onze face à l'Angleterre ?

Leandro Trossard offre beaucoup d'options : "Il peut donner et aller (« give and go »), changer le jeu Il peut jouer à beaucoup de positions, par exemple comme faux neuf. Il le fait très bien à Arsenal. Personnellement, je le préfère "inside the pocket".

En l'absence de Kevin De Bruyne et Charles De Ketelaere, sa polyvalence pourrait toutefois l'amener à toucher les ballons un peu plus bas.