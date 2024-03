Scénario catastrophe : et si on ne revoyait plus Kevin De Bruyne avec les Diables ?

Foot-fiction : et si Kevin De Bruyne, absent depuis un an presque jour pour jour en sélection, loupait l'Euro 2024 ? À 33 ans en juin, il y a de grandes chances qu'il n'aille pas jusqu'au Mondial 2026.

Domenico Tedesco a encore une fois dû parler des absents ce lundi en conférence de presse. Et surtout d'un grand absent : Kevin De Bruyne. Pourtant, le sélectionneur y est habitué, à cette absence. Ce jeudi, cela fera un an que KDB n'a pas joué avec les Diables Rouges.

Deux matchs sous Tedesco, une prestation XXL en Allemagne avec un but et deux passes décisives. Et depuis : blessure après blessure. "Nous avons dû être créatifs mais le point positif de cette absence, c'est que nous avons pu tester plusieurs options à sa place", expliquait le Germano-Italien ce lundi depuis Wembley (lire l'intégralité ici).

La vie sans De Bruyne ? C'est devenu la routine

Et en l'absence de son maître à jouer, le fait est que Domenico Tedesco a obtenu de bons résultats. Bien sûr, c'est ce mardi, en Angleterre, que la Belgique fait face à son premier gros test face à une grande nation depuis... l'Allemagne en mars 2023.

Mais les résultats obtenus plaident en la faveur de Tedesco et des remplaçants du génie de Manchester City. Et s'il fallait aller à l'Euro 2024 sans Kevin De Bruyne ? Bien sûr, on pourra parler de coup dur. La Belgique est plus forte avec un KDB au sommet de son art. Mais on pourra aussi parler de routine : la vie sans KDB, c'est la vie de Domenico Tedesco, tout simplement.

La fin s'il rate l'Euro 2024 ?

La vie sans un KDB au sommet de son art, c'était aussi et malheureusement celle de Roberto Martinez en fin de règne. De Bruyne nous a sauvés contre le Danemark en entame de l'Euro 2021 ; il a ensuite baissé en régime durant le tournoi, sortant blessé à la 48e en 8e contre le Portugal et jouant 90 minutes sur une jambe contre l'Italie sans faire la différence. La Coupe du Monde 2022, il l'a traversée en fantôme, comme toute l'équipe il est vrai.

La vraie crainte à avoir, c'est l'effet que pourrait avoir un forfait de dernière minute pour l'Euro 2024. C'est bien sûr le scénario catastrophe. Mais est-ce un scénario improbable ? L'histoire récente nous prouverait plutôt le contraire. La fin de saison va être intense, et Manchester City a besoin de son maestro dans la course au titre (et à la Champions League). De Bruyne ne sera pas épargné.

L'imaginer titulaire lors des anecdotiques matchs de préparation contre le Monténégro et le Luxembourg est presque inquiétant. On souhaiterait presque que la prochaine fois que De Bruyne porte le maillot belge, ce soit le 17 juin contre la Slovaquie. Mais dans le cas contraire ?

Kevin De Bruyne ne s'en est jamais caché : sa carrière ne sera pas longue. Physiquement, le rouquin de Manchester City est quadragénaire. Il aura 33 ans en juin, ce qui lui en ferait 35 lors de la prochaine Coupe du Monde ; les chances de le voir "faire une Luka Modric" et briller loin dans sa trentaine sont minces. Bref : KDB, s'il rate l'Euro 2024 (à moins qu'il veuille absolument gagner la Nations League...) pourrait bien arrêter les frais en sélection. Sur une véritable série noire...