Vers un duo 100% Mauve titulaire à l'Euro 2024 ? Tout pourrait se jouer à Wembley

Selon toute vraisemblance, Domenico Tedesco devrait aligner Jan Vertonghen et Zeno Debast de concert en défense centrale ce mardi soir, à Wembley. Une grande première et une occasion en or pour Debast.

Zeno Debast a déjà évolué aux côtés de Jan Vertonghen en équipe nationale... sous Martinez. C'était le cas lors de ses deux premières titularisations, face au Pays de Galles puis aux Pays-Bas. Chaque fois, cependant, Toby Alderweireld complétait ce qui était encore un trio arrière. Lors de sa troisième cap, Debast était associé à Theate et Alderweireld pour une piètre défaite (1-2) contre l'Egypte, avant la Coupe du Monde 2022.

Sous Domenico Tedesco, par contre, l'intégration de Zeno Debast est moins rapide. Lors du renouvellement des cadres qui s'est opéré, le sélectionneur a immédiatement fait confiance à Wout Faes aux côtés de Jan Vertonghen, un peu à l'incompréhension générale. Pas (seulement) parce que Faes ne convainc pas toujours, mais parce qu'au poste de défenseur central, les automatismes entre Debast et son compère anderlechtois pourraient s'avérer précieux.

Enfin le grand test pour Zeno Debast

Les profils de Faes et Debast sont très différents : le "power play" à l'anglaise du chevelu de Leicester City correspond au jeu dynamique voulu par Tedesco. Aux côtés de l'élégant Vertonghen, l'équilibre paraît assuré. D'autant que Zeno Debast, cinq ans plus jeune, est encore un diamant à polir.

© photonews

Mais les erreurs à répétition de Faes - encore à Dublin - laissent encore et toujours planer le doute : est-il possible que "Mr 100%", qui a disputé tous les matchs sous Tedesco (il est monté à la pause contre la Serbie, ses seules minutes manquées), puisse perdre sa place in extremis ?

Cela paraît peu probable, et ce même si demain, Zeno Debast venait à mettre dans sa poche Ivan Toney et Phil Foden pendant 90 minutes. Mais le "ket" de Neerpede aura un coup à jouer. "Ca pourrait être intéressant de les voir ensemble, oui, pourquoi pas", souriait Domenico Tedesco en conférence de presse à ce sujet, refusant comme à l'accoutumée de confirmer à 100% l'information.

© photonews

S'il débute, cependant, Debast jouera gros. On le sait, les amicaux de juin seront presque anecdotiques : Tedesco n'en voulait pas, et ils ne serviront que de tour de chauffe. Pas de laboratoire. Si des joueurs veulent prendre des points, c'est ce mardi soir, à Wembley.

Autrement dit : il vaudra mieux pour Zeno Debast qu'il montre son visage des derniers mois, et pas celui qui peut encore par moments débrancher la prise une demi-seconde et coûter un but comme contre Courtrai. Si tout se passe comme dans un rêve, on peut également imaginer que Jan Vertonghen sera plus que ravi de jouer aux côtés d'un joueur qu'il connaît par coeur que d'un chien fou comme Faes.

Titulaire à l'Euro... ou plus tard

Alors, un duo 100% Mauve titulaire le 17 juin 2024 contre la Slovaquie pour lancer l'Euro des Diables, est-ce une possibilité ? Sauf blessures éventuelles, elle existe... mais reste probablement ténue. Wout Faes garde les faveurs du sélectionneur depuis si longtemps qu'un tel retournement de situation surprendrait.

Mais une belle performance de Zeno Debast contre l'Angleterre donnera certainement du grain à moudre à ceux qui souhaitent qu'enfin, la confiance de Domenico Tedesco change de camp. Et surtout, elle ferait plaisir à un sélectionneur qui verra certainement Jan Vertonghen raccrocher après l'Euro 2024, et aura bien besoin de certitudes en défense centrale pour le moyen terme...