Domenico Tedeso distribue les bons points après la prestation des Diables : "On a toujours pu compter sur lui"

Les Diables Rouges ont fourni une très belle prestation à Wembley. Mais quelques uns se sont tout particulièrement mis en évidence.

Avec son doublé plein de rage et de flair, Youri Tielemans est apparu transfiguré par rapport au match face aux Irlandais, où il s'était montré fantomatique. En conférence de presse, Domenico Tedesco n'a pas manqué de rappeler que le contexte de la rencontre n'était pas le même.

"L'Irlande défendait à cinq sur lui, ils se repliaient dans le rectangle dès qu'ils perdaient le ballon. Tu as plus d'espace face à un adversaire qui veut aussi jouer au football, c'est positif pour tout le monde" déclare-t-il en conférence de presse.

Youri Tielemans et Matz Sels étincelants

Matz Sels s'était en revanche déjà distingué à Dublin. Il n'en a pas été autrement face aux Anglais avec cinq interventions de grande classe, rassurant beaucoup plus sa défense que son homologue Jordan Pickford dans le camp d'en face.

Le sélectionneur est ravi de le voir prester à ce niveau : "Il a été fantastique. Matz n'a rien à prouver car on le savait, on a toujours pu compter sur lui quand on en avait besoin. Koen est également un gardien incroyable et aurait dû jouer mais force est de constater que l'on n'a aucun problème à ce poste".

Les deux joueurs auront-ils convaincu le sélectionneur d'en faire des titulaires à part entière lors de l'Euro ?