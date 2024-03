📷La grosse colère de Youri Tielemans après l'égalisation de l'Angleterre

En après-match, Tielemans a eu du mal à cacher sa frustration. Il considérait que la Belgique ne pouvait pas se permettre d'encaisser ce deuxième but, en toute fin de match.

"On va devoir se remettre en question. On ne peut pas donner ce résultat", avait notamment déclaré Youri Tielemans au micro de RTL Sport.

La réaction du joueur lors du but de l'égalisation des oeuvres de Jude Bellingham n'a pas échappé aux caméras. Tielemans, qui était sur le banc, s'est levé, a juré plusieurs fois, a frappé sur son siège et s'est adressé au capitaine de l'équipe, Romelu Lukaku.

ūüö® Fans spot what Youri Tielemans did moments after Jude Bellingham's dramatic equaliser for England pic.twitter.com/H0zYSJMUKk