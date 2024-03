Lionel Messi a maintenant 36 ans. L'Argentin est une fois de plus blessé à l'Inter Miami. Pense-t-il à arrêter définitivement sa carrière ?

Lionel Messi continue de vivre de belles saisons. L'année dernière, en 2023, il a remporté pour la huitième fois le Ballon d'Or. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il a pu ramener la Coupe à la maison.

Entre-temps, il est actif à l'Inter Miami en MLS, où il a le privilège de porter le brassard de capitaine. Il y est encore sous contrat jusqu'en 2025. Est-ce que l'Argentin songe déjà à prendre sa retraite ?

Blessé, Lionel Messi évoque la possibilité d'une retraite

"Dès que je réalise que je n'atteins plus mon meilleur niveau, que je ne prends plus de plaisir et que je ne peux plus aider mes coéquipiers, je prendrai certainement la décision", a déclaré Messi lors du podcast Big Time de la MBC (Middle East Broadcasting Center).

"Je suis très autocritique. Je sais quand je suis bon, quand je suis mauvais, quand je joue bien, quand je joue mal... Et lorsque je sentirai que c'est le moment de passer à autre chose, je le ferai certainement."

Pour le moment, il semble que Messi continuera encore pendant un certain temps. "Mais si je me sens bien, j'essaierai toujours de continuer à avancer."

Son équipe est actuellement deuxième du classement de la Conférence Est en Major League Soccer, juste derrière Cincinnati et devant le New York Red Bulls de Dante Vanzeir.