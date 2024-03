Entre ce Diable et l'Angleterre, l'histoire d'amour n'est pas près de s'arrêter

Entre Tielemans et l'Angleterre, une histoire solide se crée. Celui qui compte déjà plus de 175 matchs en Premier League a inscrit un doublé contre les Three Lions, à Wembley. Il y avait déjà remporté la FA Cup avec Leicester, et avait marqué contre les Anglais à Louvain, en 2020.

Après sa conférence de presse d'avant-match, lundi soir, personne ne pensait voir Domenico Tedesco concocter un onze avec Youri Tielemans pour le déplacement en Angleterre. Le sélectionneur avait annoncé préférer quand Leandro Trossard évolue dans le cœur du jeu, ce qui laissait supposer que le joueur d'Arsenal remplacerait numériquement Kevin De Bruyne, devant Onana et Mangala.

Finalement, c'est bien le joueur d'Aston Villa qui a débuté. Un choix gagnant de Tedesco, puisque l'ancien Anderlechtois s'est offert un doublé. Au micro de Walfoot.be, Youri Tielemans s'est exprimé sur cette performance, et sur le partage concédé par les Diables sur la dernière action de la rencontre.

"Je ne dois pas me cacher, je suis très fier de moi. Marquer deux buts ici, c'est magnifique. Le plus important reste le groupe et la performance, il faudra analyser ça pour être prêt pour l'Euro."

© photonews

Une histoire particulière se crée entre Youri Tielemans et l'Angleterre

Lorsque les Three Lions avaient défié les Diables à Den Dreef, à Louvain, Tielemans avait déjà sorti une magnifique performance, ornée d'un but. À Wembley, il avait aussi remporté la FA Cup, avec Leicester, contre Chelsea. Le joueur de 26 ans, qui compte déjà 176 rencontres de Premier League, est en train de se créer une histoire particulière avec l'Angleterre et son stade national mythique.

Au four et au moulin jusqu'à la 71e minute et sa sortie pour Aster Vranckx, Tielemans est globalement satisfait de cette trêve internationale du mois de mars. Malgré le partage morose en Irlande, les Diables ont fait du bon boulot, selon lui.

"On sent une progression à chaque camp. On s'entraide beaucoup, on sait qu'on a un groupe jeune, avec beaucoup de joueurs qui ont changé et un nouveau sélectionneur. Ça prend toujours du temps, et je pense qu'on aura le temps de travailler en juin. Analyser ce match-ci, il était difficile contre une équipe avec beaucoup de qualités. Ce sera aussi le cas à l'Euro, et on devra peut-être souffrir, il faudra être prêt pour garder le score."

© photonews

L'Ukraine, un adversaire dont il faudra se méfier

Les Diables l'ont appris quelques minutes après le coup de sifflet final, c'est l'Ukraine qui sera la troisième adversaire de la Belgique à l'Euro. Une équipe difficile à négocier qui, malgré son passage par les barrages, pourrait revendiquer une qualification pour les huitièmes de finale.

"On va bien analyser les trois adversaires pour être prêts pour cette phase de groupe. On retourne en club avec un sentiment de bienfait, on a beaucoup appris et on a évolué en tant que groupe. En juin, on sera prêts."