De gros changements dans le 11 des Diables pour affronter l'Angleterre : Domenico Tedesco lève le voile sur une partie de sa composition

En conférence de presse, lundi fin d'après-midi, Domenico Tedesco a levé une partie du voile sur la composition des Diables à Wembley. En voici le résumé.

Gareth Southgate l'a confirmé en conférence de presse, ce lundi. Les Three Lions seront grandement déforcés pour défier la Belgique, mardi à Wembley (lire ici). Plusieurs blessures sont à déplorer... comme dans le noyau des Diables, qui est toutefois moins touché par la scoumoune.

Domenico Tedesco, trois heures après son homologue anglais, a confirmé une première mauvaise nouvelle. Déjà absent en Irlande, Koen Casteels n'est pas rétabli pour le deuxième match amical de cette trêve internationale.

"Casteels ne sera pas présent demain. Il ne s'est pas entraîné ce lundi, toujours à cause de son épaule. Notre objectif était qu'il joue, mais il pourrait encore être hors service pendant trois ou quatre semaines. Il a changé d'entraîneur récemment, on ne voulait prendre aucun risque. Puis, nous sommes très heureux avec Matz Sels."

© photonews

Sans Casteels et De Ketelaere, mais avec Theate et Lukaku

Le sélectionneur national a donc commencé avec une mauvaise nouvelle, avant de rassurer. Romelu Lukaku va mieux et sera "très probablement" (sic.) titulaire ce mardi. Ce ne sera pas le cas de Charles De Ketelaere, toujours blessé.

À Dublin, Wout Faes et Koni De Winter (remplacé par Amadou Onana, qui s'est placé au centre de la défense) étaient titulaires devant Matz Sels. Alors que l'on devrait voir une composition plus proche de celle qui débutera contre la Slovaquie le 17 juin à Francfort, l'axe central d'Anderlecht pourrait, pour la première fois sous Tedesco, débuter au milieu de la défense.

"Cela pourrait être intéressant, oui. On les voit souvent évoluer ensemble à Anderlecht. Cela peut être une bonne opportunité pour eux." Et si l'on devrait voir un onze semblable à celui qui jouera l'Euro, quid d'Olivier Deman ? Laissé au repos à l'Aviva Stadium, Arthur Theate reprendra sa place sur le côté gauche.

"Arthur Theate est à 100%, sans quoi il ne serait pas entraîné après le match en Irlande. On a pris soin de lui, comme d'Orel Mangala. Il aurait probablement déjà pu jouer contre l'Irlande en prenant un risque, mais on a préféré ne pas le faire. Chaque jour, il va de mieux en mieux."

Le couloir droit, la dernière inconnue

Reste une (ou deux) inconnue (s) : le couloir droit. Qui de Thomas Meunier ou Timothy Castagne commencera la rencontre, telle est une question à laquelle on ne peut pas encore répondre. Meunier, peut-être, puisque Castagne a débuté en Irlande. Mais rien de certain. Pareil un petit peu plus haut sur l'échiquier, pour départager la lutte entre Johan Bakayoko et Dodi Lukebakio.

Enfin, comme le Germano-italien l'a évoqué à notre micro (lire ici), une titularisation de Leandro Trossard au poste de numéro 10, soit en remplacement de Kévin De Bruyne (et Charles De Ketelaere) n'est certainement pas à exclure. C'est quand le joueur d'Arsenal évolue dans le coeur du jeu qu'il plait le plus à Tedesco. C'est donc dans ce rôle que l'on devrait le voir à Wembley.

Composition probable de la Belgique : Sels, Meunier (Castagne), Debast, Vertonghen, Theate, Onana, Mangala, Trossard, Doku, Lukebakio (Bakayoko), Lukaku.