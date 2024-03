Pour relever le Standard la saison prochaine, Ivan Leko espère s'inspirer d'un autre club de Pro League

"Ce n'est pas toujours l'équipe avec le plus de moyens qui gagne". La direction du Standard et Ivan Leko devront se montrer persuasifs lors du mercato estival.

Ivan Leko ne cesse de le dire en conférence de presse et lors de ses différentes interviews, ces Play-Offs 2 serviront à préparer la saison prochaine pour le Standard. Selon lui, il ne faut pas voir à plus court terme.

"On parle avec les joueurs, à l'intérieur du club, dans le staff. On essaye d'utiliser ces Play-Offs 2 pour gagner des matchs, créer de la confiance et préparer la saison prochaine."

Ivan Leko et la direction du Standard devront se montrer persuasifs

Toutefois, le Croate n'a pas souhaité s'exprimer sur les possibles garanties qu'il aurait pour le prochain exercice. Ivan Leko souhaite évidemment posséder l'équipe la plus compétitive possible, mais il ne sait pas encore exactement sur quels joueurs il pourra compter.

"J'aimerais avoir une équipe qui peut se battre pour les meilleures places, qui a de plus grandes attentes. C'est aussi ce que le club veut, tout le monde veut la même chose. Tout est une question de mathématiques, combien d'argent,.."

"Il y a de belles expériences dans le football qui montrent que ce n'est pas toujours l'équipe avec le plus de moyens qui gagne. L'Union n'est pas la plus belle équipe, n'est pas la plus chère, mais cela fait trois ans qu'ils se battent pour le titre. Avec du bon travail, c'est possible."

Pour attirer des joueurs avec un budget une nouvelle fois limité (mais moins que l'été dernier, en principe), la direction du Standard et Ivan Leko devront se montrer persuasifs. Trouver des joueurs concernés par le projet, celui de relever un club historique du football belge, telle sera la lourde tâche des prochains mois dans les bureaux de Sclessin. "Vous avez besoin de trouver comment attirer les joueurs, ils doivent croire en notre projet. Tout n'est pas à propos de l'argent."