Un Standard remanié dès le début des Play-Offs ? Ivan Leko lève le doute avant le déplacement à La Gantoise

Le Standard entame ses Europe Play-Offs par un déplacement à La Gantoise, ce vendredi soir. Ivan Leko espère poser les premières pierres pour la saison prochaine, mais ne compte certainement pas balancer cette rencontre... qui sera toutefois difficile.

Le Standard entame ses Europe Play-Offs par un déplacement à La Gantoise, ce vendredi soir (20h45). Une rencontre déjà capitale pour les Rouches, qui peuvent se rapprocher à quatre points de leur opposant et de la première place, ou se retrouver à dix longueurs et être définitivement éloignés de la course à l'Europe.

La Gantoise favori du match... et des Europe Play-Offs

En conférence de presse, ce jeudi, Ivan Leko a préfacé la rencontre... en mettant un petit peu la pression sur son adversaire, Hein Vanhaezebrouck. Ce n'est évidemment pas une grosse révélation, mais La Gantoise est évidemment le favori de ces Play-Offs 2... et de la rencontre.

"Ce n'est pas un cadeau de commencer à Gand, ce sont les grands favoris de ces Europe Play-Offs. Après eux, et peut-être Malines, ce sera très difficile pour les autres équipes. Compte tenu des points, de la situation et de leur expérience, on le sait. Mais on veut se battre et donner le maximum, j'espère vraiment voir un bon Standard."

© photonews

Le Standard utilisera les Play-Offs 2 pour préparer la saison prochaine

Souvent, cette saison, Ivan Leko a parlé de "matchs à six points", faisant référence à la lutte pour le maintien dans laquelle les Rouches étaient embarqués. Désormais sauvés, le Croate et ses joueurs ont moins de pression et ne considèrent donc pas cette rencontre comme décisive, mais comme première base pour l'avenir.

"Je ne considère absolument pas ce résultat comme une finale. Comme on l'a déjà dit, ces Play-Offs 2 doivent nous servir à construire pour la saison prochaine et à instaurer une bonne confiance dans le groupe. On veut faire un bon match, mais ce n'est absolument pas une finale."

Toutefois, le Standard ne compte certainement pas balancer ces Europe Play-Offs et fera tout ce qui est possible pour faire partie de la course à l'Europe. Construire l'avenir, oui, mais aussi se battre pour cette septième place.

Si certains craignaient donc que le Standard n'aligne une équipe "B" dès le début de cette mini-compétition, Ivan Leko assure le contraire. Ce seront les onze joueurs les plus en forme après cette trêve internationale qui vont débuter. "On va jouer avec la meilleure équipe" a assuré le Croate, pour conclure.