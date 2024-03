Un ancien Diable Rouge change son fusil d'épaule concernant Youri Tielemans : "Maintenant, ce serait illogique"

Il y a seulement quelques postes dans l'équipe des Diables Rouges où il y a des incertitudes. Surtout au milieu de terrain, la bataille est féroce. Youri Tielemans a marqué des points contre l'Angleterre.

Youri Tielemans a joué à la place de Kevin De Bruyne, qui sera sans aucun doute titulaire lors de l'Euro. Il devra donc reculer d'un cran, mais Orel Mangala s'est également montré très fort ces derniers mois.

Amadou Onana est également une certitude parmi les 23 de Domenico Tedesco. Il reste donc à voir qui fera le cut dans quelques mois. "Si Youri Tielemans maintient son niveau, il mérite cette place. Sinon, vous pouvez également opter pour Orel Mangala", a déclaré Gert Verheyen sur Sporza.

"Illogique" de ne pas choisir Tielemans

"Il a également très bien performé lors des derniers matchs. Pour le match contre l'Angleterre, j'aurais mis Orel Mangala. Maintenant, il serait illogique de ne pas choisir Tielemans", a ajouté l'ancien Diable Rouge.

Et puis il y a les places sur les ailes. Jérémy Doku, il n'y a guère de discussion. Pour l'autre poste, il faut choisir entre Bakayoko, Lukebakio et Trossard.

"Dodi Lukebakio est irrégulier, tout comme Johan Bakayoko. Trossard est actuellement meilleur et plus constant. On sait mieux à quoi s'attendre", estime Verheyen.